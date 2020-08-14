На федеральном канале покажут фильм о банде, от рук которой погибли рязанцы

В эфире телеканала «Россия 24» состоится премьерный показ документального фильма «Игра на поражение. Дело банды ГТА», подготовленного при содействии Следственного комитета России.

Этот фильм посвящен раскрытию серии прогремевших на территории нескольких регионов России преступлений и задержанию участников так называемой банды «ГТА», совершивших более 16 убийств.

Напомним, что среди первых жертв банды были двое рязанцев, возвращавшихся на автомобиле из Подмосковья. Из троих человек, ехавших в машине, в живых остался только один.

Фильм покажут 15 августа в 16.05 и 16 августа в 13 и 17 часов.

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