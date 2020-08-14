С понедельника в Рязани на 21 улице отключат горячую воду

Графики отключения горячей воды в Рязани, лето 2020 года: адреса и сроки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 августа в Рязани на двадцати улицах отключат горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации. В областном центре продолжаются профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

С 17 по 30 августа горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Семашко, д. 3 корп. 10, д. 50, д. 38/40, д. 48а, д. 56;

- ул. Гагарина, д. 53, д. 71 корп. 2, д. 158, д. 156, д. 156 корп. 1, д. 156 корп. 2, д. 29, д. 33, д. 40, д. 41 корп. 1, д. 41 корп. 2, д. 42, д. 44, д. 48, д. 50, д. 53, д. 59/1, д. 60/64, д. 63/29, д. 65, д. 69, д. 70/10, д. 71, д. 71 корп. 1;

- ул. Баженова, д. 35, д. 27, д. 29, д. 33;

- ул. Полетаева, д. 28, д. 14, д. 1/14, д. 10/10, д. 11 корп. 1, д. 12, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 15, д. 19/10, д. 19 корп. 1, д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 27, д. 27 корп. 1, д. 28, д. 29 корп. 1, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 31, д. 31 корп. 1, д. 32, д. 33/67, д. 5;

- ул. Островского, д. 15а, д. 4а, д. 12, д. 14, д. 15, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 20, д. 20 корп. 1, д. 22, д. 22 корп. 1;

- ул. Старая дубрава, д. 8, д. 1;

- проезд Островского, д. 3, д. 4а, д. 9;

- ул. Дзержинского, д. 78;

- ул. 1-я Линия, д. 2;

- ул. 4-я Линия, д. 1, д. 4;

- пл. 50 лет Октября, д. 2;

- ул. Братиславская, д. 1/2, д. 2 корп. 1, д. 21, д. 27, д. 27а, д. 8, д. 8 корп. 1;

- ул. Гоголя, д. 12/9, д. 17, д. 21, д. 23, д. 3, д. 32, д. 4, д. 9/8;

- ул. Пушкина, д. 13, д. 13 корп. 1;

- ул. Славянский проспект, д. 6;

- ул. Спортивная, д. 19;

- ул. Стройкова, д. 49, д. 51;

- ул. Татарская, д. 51/15, д. 68, д. 91;

- ул. Толстого, д. 10;

- ул. Чернышевского, д. 5, д. 6а, д. 7, д. 7а, д. 10, д. 16.

С 17 по 21 августа горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Кудрявцева, д. 50.

Полный график отключения горячей воды в Рязани

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