В Рязани приземлился военный самолет из Белоруссии. Фото: Александр КОЦ

Военно-транспортный самолет Минобороны Белоруссии приземлился в месте дислокации российской дивизии ВДВ на аэродроме в Рязани, сообщает «Фонтанка».

Ранее маршрут Ил-76МД зафиксировали сервисы слежения за воздушными судами. После взлета в Минске белорусский самолет взял курс на российскую границу и приземлился в Рязани.

СПРАВКА «КП»

Ил-76МД используется для выброски воздушного десанта, перевозки войск, боевой техники, а также доставки войскам срочных грузов и транспортировки раненых.

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