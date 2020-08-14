Губернатору Любимову объявили благодарность за вклад в оздоровление населения

Рязанского губернатора поблагодар Лео Бокерия.

Губернатору Рязанской области Николаю Любимову передали Благодарность академика Лео Бокерия. Главу региона отметили за «вклад в оздоровление населения, включая организацию медицинской помощи населению в период пандемии коронавируса».

Напомним, 14 августа в Рязанской области выявили еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 31 положительный тест находятся на подтверждении в региональном минздраве (читать подробнее).

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