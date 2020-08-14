Число зараженных коронавирусом в Рязанской области не снижается

Последние новости по коронавирусу в Рязани. Фото: Олег ЗОЛОТО

14 августа в Рязанской области выявили еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 6684 человек. Еще 31 положительный тест находятся на подтверждении в региональном минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей 6715 человек.

Отметим, что за организацию медицинской помощи в период пандемии губернатору Николаю Любимову объявил благодарность академик Лео Бокерия (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!