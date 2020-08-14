На улице Зубковой пенсионерка на Renault сбила 18-летнего парня.

Днем 13 августа на улице Зубковой 69-летняя рязанка за рулем автомобиля Renault Logan сбила 18-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия пешеходу понадобилась помощь медиков.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь человек получили различные травмы.

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