В центре Рязани появилась растяжка в поддержку Беларуси

"Свободу Беларуси" - написано на растяжке.

Рязанцы продолжают выражать солидарность с белорусским народом. Вслед за граффити поддержки со словами «Жыве Беларусь! Рязань с тобой!», написанными неподалеку от ТРЦ «М5Молл», в районе улицы Вокзальной повесили схожий по смыслу банер. Со стороны Первомайского проспекта на путепроводе появилась растяжка - «Free Belarus» (свободу Беларуси).

Напомним, что после выборов президента республики, прошедших 9 августа, страну сотрясают массовые акции протеста. Люди, несогласные с результатами подсчета голосов, уже несколько дней выходят на улицы городов.

Растяжку повесили со стороны Первомайского проспекта.

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