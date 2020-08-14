Из-за неоплаченных штрафов ГИБДД рязанец лишился торгового павильона с автомобильными шинами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Скопине местные приставы-исполнители арестовали торговый павильон рязанца из-за неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму более 305 тысяч рублей, а также исполнительский сбор на сумму 218 тысяч рублей.

По данным ведомства, мужчина платить не желал и скрывался. Тогда приставы объехали все торговые точки предпринимателя и арестовали товар на сумму 211 тысяч 800 рублей и 58 тысяч 500 рублей. Товар в виде автомобильных шин таких производителей, как Goodyear, Matador, Nokian, «Кама», Cordiant и других известных марок изъяли из продажи и оставили на ответственное хранение должника.

Кроме того, приставы изъяли из продажи и опечатали лодки, оружейные шкафы и походные палатки.

Теперь мужчина в течение десяти дней должен полностью погасить долг.

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