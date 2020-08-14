Девять дней идут поиски бесследно исчезнувшего рязанца в шортах «адидас».

В Рязани разыскивают 43-летнего Александра Руденко, сообщает поисковый отряд «Лиза Alert».

По данным волонтеров, мужчина пропал в Рязани еще 5 августа. Именно с этого дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 168 см, плотного телосложения, короткая стрижка, волосы темные с сединой, глаза карие.

Одет: синие шорты с надписью «adidas», темно-синяя футболка с узором на рукаве, серо-черные сандалии.

Девять дней идут поиски бесследно исчезнувшего рязанца в шортах «адидас»

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