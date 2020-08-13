На Высоковольтной появятся остановки с разными названиями

Нечетная сторона ул. Высоковольтной, что между ул. Весенняя и Дзержинского, до недавнего времени была обделена общественным транспортом. В начале года по ней пустили маршрутное такси №58. Через месяц появились знаки «Остановка общественного транспорта» в двух местах. Но сами остановки были безымянными, хотя на противоположной стороне есть их «сестры» - «Медгородок» и «Автошкола».

Теперь и по нечетной стороне остановки перестали быть безымянными. Так, по сообщению управления транспорта администрации города, остановка напротив «Медгородка» будет носить название «Бассейн «Аквамед»», а та, что ближе к ул. Весенней, пока получила простое название «Высоковольтная, 13». Хотя последнюю было бы логичнее назвать «Бизнес-центр «Форум» - по зданию рядом расположенного офисного здания.

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