От солидного внедорожника остались обломки после ДТП в Сасовском районе

BMW X-5 стал могилой для его водителя. Фото: сайт регионального УМВД.

12 августа примерно в 05:30 в Сасовском районе на 405-ом километре автодороги М-5 "Урал", 46-летний житель Московской области на BMW X-5 столкнулся практически лоб в лоб с "Камазом". Удар был такой силы, что от солидного внедорожника остались практически обломки: по предварительной информации, водитель попросту уснул за рулем.

Шансов выжить у владельца "немца" не было никаких - он скончался на месте аварии. При этом травмы получили юные пассажиры внедорожника - им 21 год и 13 лет. 56-летнему водителю грузовика также оказывали помощь медики. Об этих деталях рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

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