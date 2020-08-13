Андрей Турчак: Выделение дополнительных средств на школьные автобусы сделает перевозки более безопасными и комфортными

Фото: РОО "Единая Россия".

Секретарь Генсовета «Единой России» выразил благодарность премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову за решение о выделении дополнительно 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов. Партия обращалась с таким предложением в правительство РФ.

«Единая Россия» неоднократно поднимала этот вопрос. Школьные автобусы активно используются в сельской местности, и зачастую автопарк состоит из старых машин, которые находятся на грани истечения сроков эксплуатации, — отметил Андрей Турчак. — Мы рады, что коллеги в правительстве поддержали нашу инициативу. Сегодняшнее решение направить 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку более 2 тысяч новых школьных автобусов для регионов сделает школьные перевозки более безопасными и комфортными. И одновременно — окажет дополнительную поддержку отечественному автопрому».

Напомним, ранее правительство РФ одобрило предложение «Единой России» продолжить финансирование программы «Школьный автобус».

В Рязанской области по региональным дорогам проходят 430 школьных маршрутов общей протяженностью 3652 км, 2029 км из них (177 школьных маршрутов) уже приведены в безопасное для проезда состояние. Детей к местам учебы и обратно доставляют почти 320 машин. Обновление транспорта — важнейшая составляющая организации комфортного образовательного процесса. Например, в январе 2020 года в образовательные учреждения 22 муниципалитетов региона были переданы 15 автобусов ПАЗ на 22 пассажира и две «Газели» на 11 пассажиров. Школьные автобусы были приобретены за счет средств федерального бюджета.

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