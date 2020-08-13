Квартирный TRADE IN от компании «Мармакс»

Фото: компания "Мармакс".
Программа «Трейд-зачет» — это замена вашей старой квартиры на новую с доплатой. Для проведения данной программы нужно пройти всего два этапа:
1. Продать старую квартиру в течение 3 месяцев;
2. Купить новую квартиру в «Мармакс».
Ваш личный менеджер возьмет оформление всех документов на себя, а вам останется только подписать договор. При заключении сделки по программе «Трейд-зачет» стоимость новой квартиры фиксируется в договоре на 3 месяца и будет неизменна даже при колебаниях на рынке недвижимости.
Специалисты компании «Мармакс» предлагают несколько вариантов покупки. Вы можете выбрать для себя наиболее подходящий:
- полная оплата новой квартиры;
- семейная, военная ипотека или ипотека с госсподдержкой;
- трейд-зачет, о котором мы рассказали выше, с фиксацией цены на 3 месяца;
- рассрочка под 0%.
Рассрочка предоставляется на 12 месяцев, но не позднее, чем за год до окончания строительства.
Клиентам компании не придётся самостоятельно искать покупателя, новую квартиру и вникать в нюансы сделки — доверьтесь «Мармакс» и ваша мечта о квартире исполнится через 3 месяца.
Подробности по программе «Трейд-зачет» и других программах выгодного приобретения жилья вы можете узнать по телефону: 500-005 или на сайте компании.
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