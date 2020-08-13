Под Рязанью построят завод по производству погрузчиков

В индустриальном парке «Рязанский» построят завод по сборке погрузчиков и малотоннажных грузовиков, сообщает пресс-служба облправительства. Кроме того, заработает и центр по их продаже и сервисному обслуживанию.

Строительство производственных, складских, административно-деловых, выставочных и торгово-сервисных объектов площадью более 80 тысяч кв. метров завершится в 2025 году. Объем инвестиций в целом составит порядка 4 млрд рублей.

Если все сложится удачно, то Рязанская область получит до тысячи новых рабочих мест.

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