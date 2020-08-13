В Рязани объединят поликлинику №2 и ОКБ имени Семашко.

С 17 августа поликлиника №2 войдет в структуру ОКБ им. Семашко. Уже полтора месяца руководство областной больницы знакомится с персоналом поликлиники и условиями работы. За это время больница имени Семашко передала поликлинике №2 рентген-аппарат и УЗИ-аппарат.

— Общими силами мы должны добиться, чтобы городское поликлиническое отделение №2 стало лучшим в Рязанской области, — отметила главный врач ОКБ им. Семашко Людмила Сорокина. — Моя задача, как главного врача, создать для сотрудников комфортные условия труда, устранить проблемы, возникающие во время их работы, и повысить им заработную плату. А для пациентов, прикрепленных к поликлинике №2, - обеспечить доступную и качественную первичную медицинскую помощь.

Напомним, ранее главврач заявила, что ее головная боль — это травмпункт при поликлинике №2.

«Оттуда пациентов все равно отправляют в БСМП. Какой смысл бегать по городу с костылями? Поэтому я работаю над тем, чтобы передать его под юрисдикцию больницы скорой помощи. Тем более в ее новом комплексе предусмотрен большой травмпункт на 57 ставок», - цитирует Сорокину 62Инфо, но по данным «Комсомолки», это далеко не так – ставок в два раза меньше. В скором времени мы подготовим подробный материал по этой проблеме.

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