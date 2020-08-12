Рязанцы в «Фотодоме» могут увидеть выставку «АRINA»

Фото: Константин Могилин.

В музейно-выставочном центре «Фотодом» (Почтовая, 58) проходит выставка работ фотографа Арины Поздняковой «АRINA».

«Автор, по образованию педагог-живописец, рассказывает о вещах, которые окружают художника, и это отнюдь не кисти, краски и палитры. Это живопись луж и супрематизм городских пейзажей, экспрессионизм полиэтиленовых пакетов и кубизм отражений, но все вместе - реализм, на который посмотрели через призму покоя», - говорится в пресс-релизе выставочного центра.

Фото: Константин Могилин.

По признанию Арины, фотография для нее неотъемлемая часть жизни:

- Ни в самом процессе съемки, ни в композиции кадра я не ищу сложностей. Минимализм выходит сам собой, от любви к эстетике.

В экспозицию вошли несколько десятков лаконичных работ автора. Они одновременно и успокаивают и будоражат, показывая, что даже простые вещи могут выглядеть красиво и грациозно.

Выставка продлится до 5 сентября. Увидеть работы Арины Поздняковой можно с понедельника по субботу с 10 до 19 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение 16+.

Фото: Константин Могилин.

Фото: Константин Могилин.

Фото: Константин Могилин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!