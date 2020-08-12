На Северной окружной дороге микроавтобус протаранил автомобиль Lada

Автомобили получили серьезные повреждения.

Вечером 12 августа на Северной окружной дороге в районе гипермаркета «Глобус» произошло ДТП. По словам очевидцев белый микроавтобус на скорости протаранил легковой автомобиль Lada.

Судя по кадрам с места аварии в результате инцидента никто не пострадал. Чего не скажешь о транспортных средствах. Обе машины получили серьезные повреждения.

Движение на указанном участке автодороги затруднено. Официальной информации о ДТП пока нет.

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