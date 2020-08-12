Глава администрации Рязани проинспектировала ремонт школы №24

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

12 августа глава администрации областного центра Елена Сорокина посетила школу №24, где в настоящий момент проводится капитальный ремонт и возводится пристройка.

По словам Сорокиной работы идут с отставанием от графика, но, по заверениям подрядчика, объект будет сдан в срок.

По данным пресс-службы горадминистрации, ввод пристройки в эксплуатацию позволит увеличить количество учебных мест в школе и полностью отказаться от проведения занятий в две смены.

Во время осмотра объекта сити-менеджер поручила связаться с владельцами граничащих с учебным заведением территорий и уведомить их о необходимости благоустроить эти участки земли.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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