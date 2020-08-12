Рязанского вандала суд приговорил к 180 часам обязательных работ

Мировой судья участка №17 Октябрьского районного суда Рязани вынес приговор безработному мужчине, который в ноябре 2019 года имущество в зале ожидания железнодорожной станции Лесок.

«В ходе проведенных сотрудниками Рязанского ЛО МВД России на транспорте розыскных мероприятий, направленных на установление личности виновного, в отдел полиции выявлен и доставлен местный житель», - сообщили в пресс-службе рязанской транспортной прокуратуры.

На судебном заседании злоумышленник полностью признал свою вину. В итоге суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов.

Приговор вступил в законную силу.

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