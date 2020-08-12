На восьми улицах Рязани в пятницу отключат электричество.
14 августа в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – реконструкция воздушной линии.
В пятницу с 09:30 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Осипенко, д. 12, д. 22, д. 24, д. 26, д. 30, д. 34, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 29;
- 1-й Новопавловский проезд, дома с 1 по 8, дома с 10 по 25;
- 2-й Новопавловский проезд, дома с 1 по 18;
- ул. Шевченко, дома с 54 по 57, д. 80, дома с 61 по 91;
- ул. 5-я Линия, д. 73, д. 75;
- ул. 7-я Линия, д. 23, д. 25, д. 30, д. 32, д. 34;
- ул. 9-я Линия, д. 18 корп. 2;
- ул. Новопавловская, дома с 10 по 16, д. 19, д. 21, д. 23.
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