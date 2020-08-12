Неонацисту не дали поджечь здание администрации Рязани

Решением 2-го Западного окружного военного суда за подготовку резонансного террористического акта, осудили молодого человека, который является приверженцем неонацисткой идеологии.

Установлено, что рязанец хотел поджечь здание администрации областного центра, причем для осуществления замысла он планировал привлечь и другую молодежь.

Пресечь терракт удалось еще на стадии подготовки, благодаря слаженной работе сотрудников ФСБ России и УФСБ по Рязанской области.

Молодого человека осудили на четыре года лишения свободы условно по статье «Содействие террористической деятельности».

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