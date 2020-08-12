Первый мэр и учредитель «Вечерней Рязани» Валерий Рюмин вышел на свободу

12 августа и Рюмин, и Панин вышли из-за решетки. Фото из архива "КП"-Рязань".

Как нам стало известно из собственных источников, первый в новейшей истории Рязани мэр Валерий Рюмин 12 августа вышел за ворота ИК-5 в селе Клекотки Скопинского района Рязанской области.

"Комсомолка" внимательно следила за развитием событий вокруг этой неоднозначной, но интересной фигурой политика и издателя. Валерий Рюмин в свое время был единственным учредителем газеты "Вечерняя Рязань" - сейчас это издание сохранило название, но им владеют другие люди, и у него иная информационная политика.

Мы писали о том, что Валерия Рюмина заключили под стражу по обвинению, что он при содействии депутата Варсковского сельского поселения Сергея Панина вымогал три миллиона рублей у председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина за то, что в газете "Вечерняя Рязань" не будут опубликованы компрометирующие его материалы. Рюмин и Панин по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере) были приговорены к 7,5 годам лишения свободы и 300 тыс рублей штрафа каждый.

- Это седьмое уголовное дело против меня и моей газеты, - заявил учредитель тогдашнего оппозиционного издания.

Валерий Рюмин несколько раз подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В последний раз ему отказали в УДО из-за того, что он "в 2019 году был признан злостным нарушителем установленного порядка (…) и отбывает наказание в строгих условиях".

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