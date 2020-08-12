«Единая Россия» предложила увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70%

Фото: РОО "Единая Россия".

10 августа секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о реформировании системы оплаты труда бюджетников с участием министерств и профсоюзов заявил, что «Единая Россия» подготовила ряд системных предложений, которые направлены на защиту сотрудников бюджетных учреждений — врачей, учителей, работников сферы культуры.

В частности, партия предложила увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы, создать единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, установить предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций и среднемесячной зарплаты остальных работников.

Региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Государственной Думы от Рязанской области Елена Митина в интервью ryazan.er.ru пояснила, что законопроект, направленный на установление единых систем оплаты труда в отраслях бюджетной сферы, наделяет правительство Российской Федерации правом утверждать требования к системе оплаты труда работников. Документ внесен в нижнюю палату парламента.

«Считаю, что необходимо наделить кабмин не только правом устанавливать системы оплаты труда, но и обязанностью, потому что уже сейчас у правительства есть право устанавливать базовые оклады, но оно, к сожалению, не делает», — считает Елена Митина.

Она добавила, что проводимые мониторинги оплаты труда показывают, что даже в разных образовательных, медицинских учреждениях одного региона могут существенно отличаться оклады и система оплаты труда.

«Данная проблема актуальна и для Рязанской области», — подчеркнула депутат.

Елена Митина рассказала, что «Единая Россия» подготовила ряд системных предложений, которые позволят сделать систему оплаты труда работникам бюджетных учреждений прозрачной, понятной и единой для каждой отрасли.

«В первую очередь речь идет об увеличении базовой части до 70%, — пояснила Елена Митина. — У нас и сейчас в рекомендациях Трехсторонней комиссии это соотношение прописано, но не все учреждения это выполняют».

Еще одно важное предложение касается выполнения майских указов президента по зарплатам бюджетников, заметила депутат Государственной Думы от Рязанской области.

«Сейчас средняя зарплата считается независимо от нагрузки. Перед нами стоит задача сделать так, чтобы все расчеты производились на одну ставку», — рассказала Елена Митина.

Она добавила, что в настоящее время в регионах идет обсуждение данного законопроекта. Затем он будет доработан с учетом замечаний экспертного сообщества.

«Уверена, что это позволит учесть интересы всех работников бюджетной сферы», — считает Елена Митина.

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