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Николай Любимов: в рязанских МФЦ надо регистрировать даты рождения и смерти

Но при этом губернатор рассказал и об исключительных случаях
Павел АверинПавелАверин
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В МФЦ расширятся функции - не вырастут ли очереди?

В МФЦ расширятся функции - не вырастут ли очереди?

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 января 2021 года государственную регистрация рождения и смерти в Рязанской области хотят возложить на МФЦ. Этот законопроект рассмотрели 11 августа на заседании регионального правительства, которое прошло в режиме видеоконференции. Исключение составят рождения, регистрация которых производится одновременно с установлением отцовства.

В настоящее время регистрацию появления человека на свет и ухода в мир иной в регионе осуществляют 26 отделов ЗАГС. Губернатор Николай Любимов отметил, что введение подобной услуги в МФЦ сделает ее получение более удобным для людей.

Отметим, что окончательно законопроект должен быть принят Рязанской областной Думой.

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