ГК «Стройпромсервис» приготовила рязанцам отличное предложение на покупку места в подземном паркинге

ГК «Стройпромсервис».

ГК «Стройпромсервис» приготовила для рязанцев отличное предложение. Только до 31 августа 2020 года действуют специальные цены на машино-места в жилом комплексе «Звездный».

Подземный паркинг - отличное решение квартирного вопроса для вашего железного друга, ведь он для многих является очень важным членом семьи:

- паркинг охраняется;

- на нем не жарко летом, а зимой не нужно тратить время на прогрев и чистку автомобиля; - вам не нужно каждый день думать о том, найдется ли парковочное место поближе к дому.

Предложение ограничено! Звоните прямо сейчас по телефону (4912) 247-000 и узнавайте подробную информацию на сайте stroy-proms.ru

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