Рязанец пойдет под суд за ДТП с участием полицейской машины

Сотрудники ДПС постоянно рискуют, находясь на дороге. Фото из архива "КП"-Рязань".

Вечером 9 ноября 2019 года житель Старожиловского района 1986 года рождения двигался на автомобиле «ВАЗ-21102» по автодороге местного значения в направлении деревни Акулово. На какое-то время он утратил контроль за дорогой, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем полиции «LADA-210740» под управлением находящегося при исполнении должностных обязанностей полицейского. В результате ДТП ему причинен тяжкий вред здоровью.

Трагедии могло не случиться, если бы молодой мужчина не имея на то права, не сел за руль, да и еще в состоянии алкогольного опьянения. А теперь следователи завершили расследование уголовного дела - обвиняемому вменяется п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Собранная следствием доказательственная база признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

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