Полиция рассказала о смертельной аварии в Скопинском районе

У водителя "пятнадцатой" не было шансов выжить. Фото: пресс-служба УМВД.

Сотрудники пресс-службы регионального УМВД рассказали о смертельной аварии, которая произошла утром 11 августа на 75-ом километре дороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское».

По предварительной информации, 68-летний москвич на Skoda Octavia врезался в «пятнадцатую» под управлением 55-летнего мужчины. В результате аварии водитель «ВАЗ-21154» скончался в больнице. Также травмы получили пассажиры «пятнадцатой» в возрасте 49-и и 18-и лет.

Напомним, что накануне вечером, 10 августа, на 189-м километре автодороги М-5 «Урал» 43-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Калина» на большой скорости не справился с управлением и врезался в опору железнодорожного моста. Водитель не выжил.

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