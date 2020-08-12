ЖФК «Рязань-ВДВ» одержал победу в первом домашнем матче

"Десантницы" празднуют победу. Фото: сайт ЖФК "Рязань-ВДВ".

ЖФК «Рязань-ВДВ» 11 августа принимал на своем поле в третьем туре российской Суперлиги дебютанток чемпионата – «Зенит» из Санкт-Петербурга. Гол, решивший исход противостояния, на 53-й минуте игры отличным дальним ударом забила Наталья Перепечина.

- Готовились к тому, что соперник большими силами будет обороняться. Хотелось, конечно, в первом тайме решить исход, но получилось так, как получилось, - главный тренер ЖФК «Рязань-ВДВ» Георгий Шебаршин был краток.

Отметим, что наконец-то «десантницам» присоединились сербские футболистки Александра Лазаревич и Мария Вукович. Матч во избежание распространения коронавируса прошел без зрителей.

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