На видео попало, как под Рязанью аист отбил добычу у коршуна

Выпускник Рязанского дома белого аиста отбил добычу у коршуна.

Удивительный случай произошел в окрестностях села Кораблино Рязанского района, по соседству с Домом белого аиста. Оставленный выдрой на берегу водоема толстолобик, привлек внимание птиц. Первыми полакомится свежей рыбой прилетели вездесущие сороки. Но их трапеза продолжалась недолго, поскольку улов заприметил черный коршун. Он спикировал на добычу, распугав сорок.

Казалось бы, матерый хищник оккупировал рыбину всерьез и надолго. Кому под силу с ним тягаться? Но тут произошло удивительное: коршуна отогнал от добычи белый аист – выпускник центра реинтродукции в селе Кораблино. Судя по кольцу, это самый маленький из выпущенных в мае самцов, которому участники интернет голосования дали имя Алеша.

Разогнав всех конкурентов и застолбив за собой кормовую точку, аист внезапно… утратил интерес к ней. Два часа он обхаживал рыбину, но так ничего и не съел. Получилось ни себе, ни людям, то есть, конечно, птицам. Расточительное поведение Алеши объяснил его давний знакомый - рязанский орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский.

— Отобрать добычу и съесть ее – это два разных инстинкта. Первым включается инстинкт охотника. В этот момент для аиста главное отобрать еду у конкурента. И только потом он будет думать, хочет он в принципе есть или нет. Как ни печально признавать, люди себя ведут зачастую очень похожим образом.

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