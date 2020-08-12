На ферме под Рязанью посетители до смерти закормили трех оленей. Фото: http://www.c-tur.ru/olenevo/
На ферме в селе Агро-Пустынь погибли три северных оленя – Кай, Свен и Рудольф. Об этом сообщили владельцы фермы.
«Из-за того, что в воскресенье мы не уследили за всеми посетителями, а вас было очень много, кто-то догадался накормить оленей капустой, морковкой и белым мягким хлебом. Если еда запрещена, это не просто так... капуста и белый хлеб - это смерть для оленей!», - говорится в сообщении.
Как отметили фермеры, еще один олень Ральф после смертельного лакомства выжил, но пока слаб. Каким-то чудом уцелели Снежка и олененок Оскар.
После происшествия администрация фермы теперь будет проверять сумки посетителей при входе, а кормить животных можно будет только кормом, купленным на месте.
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