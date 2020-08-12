Минздрав прокомментировал огромные очереди в рязанском кожвендиспансере. Фото: Типичная Рязань.

Региональный минздрав прокомментировал огромные очереди в Рязанском областном кожно-венерологическом диспансере. Напомним, ранее в «Типичной Рязани» опубликовали фотографии, где десятки людей – работники детских садов - толпились в коридорах медучреждения.

Чиновники минздрава подчеркнули, что в диспансере работает три кабинета забора анализов, каждый из которых закреплен за определенным районом города:

- детские сады Советского и Железнодорожного районов сдают анализы в кабинете платного отделения (третий этаж главного корпуса, центральный вход, лестница правого крыла);

- детские сады Октябрьского района сдают анализы в отделении предварительных и периодических медицинских осмотров (двухэтажное, отдельно стоящее здание во дворе);

- детские сады Московского района сдают анализы в 1-ом поликлиническом отделении (первый этаж, правое крыло главного корпуса).

«Организованно к одному времени приходить не надо, чтобы не создавать очереди», - говорится в сообщении.