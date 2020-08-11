Браконьеры из Азии набили электроудочкой под Рязанью 75 экземпляров рыбы.
В Рыбновском районе задержали браконьеров из Юго-Восточной Азии, сообщает рязанское УМВД.
Накануне полицейские вместе с инспекторами Росрыболовства заметили на Оке недалеко от села Вакино лодку с двумя подозрительными мужчинами.
Когда лодка причалила к берегу, а мужчины сложили имущество и выловленную рыбу в автомобиль и выехали на дорогу, их остановили сотрудники ГИБДД.
Иностранцы не знали, что электроудочками ловить рыбу нельзя.
В Mercedes-Benz находились двое иностранцев, а при них полицейские обнаружили две электроудочки, аккумуляторную батарею и 75 экземпляров рыбы: щуку, жереха, головля, окуня, леща, язя, карася и плотву.
— Мы не знали, что на Оке нельзя рыбачить электроудочками, — заявили браконьеры полицейским.
Согласно экспертной оценке, сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам составил более 82 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. мужчинам грозит штраф от 500 до 1 миллиона рублей, лишения свободы на срок до 5 лет.
Браконьеры из Азии набили электроудочкой под Рязанью 75 экземпляров рыбы.
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