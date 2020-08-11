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Браконьеры из Азии набили электроудочкой под Рязанью 75 экземпляров рыбы

Полиция возбудила уголовное дело. Сами приезжие не знали, что ловить таким образом рыбу на Оке нельзя
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Браконьеры из Азии набили электроудочкой под Рязанью 75 экземпляров рыбы.

Браконьеры из Азии набили электроудочкой под Рязанью 75 экземпляров рыбы.

В Рыбновском районе задержали браконьеров из Юго-Восточной Азии, сообщает рязанское УМВД.

Накануне полицейские вместе с инспекторами Росрыболовства заметили на Оке недалеко от села Вакино лодку с двумя подозрительными мужчинами.

Когда лодка причалила к берегу, а мужчины сложили имущество и выловленную рыбу в автомобиль и выехали на дорогу, их остановили сотрудники ГИБДД.

Иностранцы не знали, что электроудочками ловить рыбу нельзя.

Иностранцы не знали, что электроудочками ловить рыбу нельзя.

В Mercedes-Benz находились двое иностранцев, а при них полицейские обнаружили две электроудочки, аккумуляторную батарею и 75 экземпляров рыбы: щуку, жереха, головля, окуня, леща, язя, карася и плотву.

— Мы не знали, что на Оке нельзя рыбачить электроудочками, — заявили браконьеры полицейским.

Согласно экспертной оценке, сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам составил более 82 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. мужчинам грозит штраф от 500 до 1 миллиона рублей, лишения свободы на срок до 5 лет.

Браконьеры из Азии набили электроудочкой под Рязанью 75 экземпляров рыбы.

Браконьеры из Азии набили электроудочкой под Рязанью 75 экземпляров рыбы.

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