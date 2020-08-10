Счетная палата: В администрации Кадомского района проходит проверка

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Рязанской области приступили к проверке в администрации Кадомского района, сообщается в ведомстве. Специалисты выяснят, как местные власти осваивали районный бюджет за 2019 год.

В частности, аудиторы собираются проверить использование денег местного бюджета на содержание органов местного самоуправления, а также провести аудит закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Кроме того, контрольные мероприятия выявят соответствия исполнения решения о бюджете на отчетный год положениям Бюджетного кодекса РФ и иным нормативным правовым актам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!