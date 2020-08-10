Счетная палата: В администрации Кадомского района проходит проверка

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Рязанской области приступили к проверке в администрации Кадомского района, сообщается в ведомстве. Специалисты выяснят, как местные власти осваивали районный бюджет за 2019 год.
В частности, аудиторы собираются проверить использование денег местного бюджета на содержание органов местного самоуправления, а также провести аудит закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.
Кроме того, контрольные мероприятия выявят соответствия исполнения решения о бюджете на отчетный год положениям Бюджетного кодекса РФ и иным нормативным правовым актам.
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