Несколько улиц в Дягилево останутся без электричества

Фото: Алексей Булатов.

10 и 11 августа в деревне Дягилево на окраине Рязани произойдет запланированное отключение электроэнергии. По данным пресс-службы администрации областного центра связано это с реконструкцией воздушной линии. Запланировано, что электричество не будут подавать в дома с 09.30 до 16 часов.

В понедельник и вторник электроэнергии не будет по следующим адресам:

- улица Дягилевская, дома №№ с 1 по 53 (нечетная сторона), 2;

- улица Парковая, дома №№ с 2 по 22 (четная сторона);

- улица 1-й Аллейный проезд, дома №№ с 1 по 18, с 20 по 22, 24;

- улица Парковый проезд, дома №№ с 1 по 34;

-улица 2-й Аллейный проезд, дома №№ с 3 по 23 (нечетная сторона), с 10 по 2 (четная сторона);

- улица 3-й Аллейный проезд, дома №№ с 8 по 30;

- улица Урожайная, дома №№ с 9 по 22,

- улица 4-й Аллейный проезд, дома №№ 6, с 8 по 19, 21;

- улица 5-й Аллейный проезд, дома №№ с 2 по 7, с 9 по 22;

- улица 6-й Аллейный проезд, дома №№ с 1 по 22, 26а, 32 участок 51;

- улица 7-й Аллейный проезд, дома №№ с 1 по 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16;

- улица Аллейная, дома №№ 3, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 36, 38, 42, 44, 46.

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