Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей увеличилось до 556

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновил данные по возрасту заболевших. Напомним, что в регионе с подтвержденным (6546) и условно подтвержденным (24) диагнозом COVID-19 числятся 6570 человек.

Наибольшее количество заболевших относится к средней возрастной группе от 46 до 64 лет - 2625 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом возросло до 556.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 2074 человека;

от 46 до 64 лет – 2625 человек;

от 65 до 80 лет – 1041 человек;

старше 80 лет – 250 человек;

дети – 556 человек (семнадцать до 1 года; сорок два по 1; двадцать семь по 2; тридцать три по 3; тридцать один по 4 года; двадцать пять по 5; тридцать три по 6; тридцать по 7; тридцать пять по 8; двадцать семь по 9; двадцать шесть по 10; тридцать девять по 11; тридцать пять по 12; двадцать шесть по 13; двадцать девять по 14; тридцать семь по 15; тридцать три по 16; тридцать по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 8 человек;

от 46 до 64 лет – 12 человек;

старше 80 лет – 2 человека;

дети – 2 человека (1 год; 5 лет).

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