Завершились поиски голубоглазого парня с татуировкой змеи на руке

Фото: социальные сети.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» распространили информацию о гибели жителя Ряжска Артема Неклюдова. Голубоглазого молодого человека с татуировкой змеи на правой руке искали с 31 июля.

О пропаже 24-летнего парня первой сообщила его мама. Женщина рассказала, что от Артема, уехавшего в Рязань несколько дней назад, нет никаких вестей. Добавив, что в последний раз его якобы видели в Областной клинической больнице.

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