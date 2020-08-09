На окраине Рязани загорелась строительная площадка

Фото: социальные сети.
Вечером 8 августа рядом с домом №16 корпус 2 на улице Зубковой загорелась строительная площадка. Видеороликом ЧП поделился один из очевидцев пожара.
На кадрах видно, как из недостроенного здания поднимаются клубы едкого, черного дыма. В то время, когда прибывшие пожарные тушат пламя, местная детвора находится близко к месту ЧП, эмоционально комментируя происходящее.
Как отмечают очевидцы, к возгоранию могут быть причастны дети. Информации о пострадавших нет. Сумма причиненного ущерба устанавливается.
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