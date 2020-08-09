В культурном пространстве FABRIKA рязанцам показали PRIMITIVE

Часть работ из арт-проекта PRIMITIVE Александра Епифанова. Фото: Константин МОГИЛИН

8 августа в недавно открывшемся культурном пространстве FABRIKA состоялось официальное открытие арт-проекта PRIMITIVE Александра Епифанова и выставки картин в стиле постмодерн Ильи Кудряшова.

Работы Ильи Кудряшова вывесили во дворе. Фото: Константин МОГИЛИН

И если работы Епифановна посетители новой площадки могли видеть уже в день ее открытия 1 августа, то работы Ильи Кудряшова представили впервые. Его яркие картины были вывешены во дворе культурного пространства, и пришедшие с интересом изучали каждую из них.

После открытия выставки перед гостями выступил дуэт театрального и кино-актера Никиты Москового и музыканта, певицы Валерии Руссо - BISMARK MALADE. Исполненные под гитару и саксофон песни органично дополнили культурную программу этого дня. Завершился вечер сетом DJ MAFONE.

Увидеть картины Александра Епифанова и Ильи Кудряшова могут все желающие с пятницы по воскресенье в культурном пространстве FABRIKA (Соборная площадь, 21).

Увидеть выставку можно с пятницы по воскресенье. Фото: Константин МОГИЛИН

Яркие работы вызвали интерес у гостей арт-пространства. Фото: Константин МОГИЛИН

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