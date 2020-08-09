В культурном пространстве FABRIKA рязанцам показали PRIMITIVE

Часть работ из арт-проекта PRIMITIVE Александра Епифанова.
Фото: Константин МОГИЛИН
8 августа в недавно открывшемся культурном пространстве FABRIKA состоялось официальное открытие арт-проекта PRIMITIVE Александра Епифанова и выставки картин в стиле постмодерн Ильи Кудряшова.
Работы Ильи Кудряшова вывесили во дворе.
Фото: Константин МОГИЛИН
И если работы Епифановна посетители новой площадки могли видеть уже в день ее открытия 1 августа, то работы Ильи Кудряшова представили впервые. Его яркие картины были вывешены во дворе культурного пространства, и пришедшие с интересом изучали каждую из них.
После открытия выставки перед гостями выступил дуэт театрального и кино-актера Никиты Москового и музыканта, певицы Валерии Руссо - BISMARK MALADE. Исполненные под гитару и саксофон песни органично дополнили культурную программу этого дня. Завершился вечер сетом DJ MAFONE.
Увидеть картины Александра Епифанова и Ильи Кудряшова могут все желающие с пятницы по воскресенье в культурном пространстве FABRIKA (Соборная площадь, 21).
Увидеть выставку можно с пятницы по воскресенье.
Фото: Константин МОГИЛИН
Яркие работы вызвали интерес у гостей арт-пространства.
Фото: Константин МОГИЛИН
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