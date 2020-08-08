В Рязанской области представили новые данные о географии коронавируса

8 августа в Рязанской области появились обновленные данные о распространении коронавируса. Опубликовала их опергруппа при региональном правительстве.

Из ранее упомянутых 28 случаев заражения, попавших в статистику за минувшие сутки, 15 выявили в Рязани. По два заболевших прибавилось в Сасове и Скопине, еще три – в Шилове.

С полной статистикой по населенным пунктам, о достоверности которой судить не беремся, можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 7 августа:

Рязань - 3353 случая заражения с начала пандемии* (+15);

Рязанский район – 297 (+1) (Дядьково – 29 (+1));

Ряжск – 194 (+1);

Сасово – 145 (+2);

Скопин – 144 (+2);

Клепиковский район – 121 (+1) (Тума – 44 (+1));

Шилово – 73 (+3);

Александро-Невский – 69 (+1);

Александро-Невский район – 51 (+1) (Каширин – 10 (+1));

Ухолово – 18 (+1).

*считая выздоровевших и умерших