В Рязани пропала юная девушка со шрамом

15-летнюю девочку-подростка, пропавшую в Рязани, нашли живой.

НАЙДЕНА. ЖИВА.

В Рязани пропала 15-летняя Татьяна Ларина. Ориентировку опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт».

Юная девушка 6 августа ушла из дома и не вернулась. Ее описывают так: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Есть особая примета - шрам от укуса собаки от правого уголка губы до подбородка.

С какой-либо информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.