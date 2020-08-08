Направления закрытого в Рязани института культуры появились в РГУ.
В Рязанском госуниверситете имени Сергея Есенина появилось 7 новых направлений подготовки. Они созданы после закрытия в регионе института культуры, который был единственным вузом такой специализации в регионе.
Упомянутые направления подготовки перечислили на официальных страницах губернатора в соцсетях:
- музеология и охрана объектов культурного и природного наследия;
- документоведение и архивоведение;
- народная художественная культура;
- социально-культурная деятельность;
- режиссура театрализованных представлений и праздников;
- библиотечно-информационная деятельность;
- дизайн.
Первый набор студентов объявят в 2021 году.
Напомним, МГИК ликвидировал филиал в Рязани в 2019-м, несмотря на возмущение общественности, в том числе студентов, преподавателей и выпускников. В качестве причины головной вуз использовал ничем не подтвержденную аварийность здания.
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