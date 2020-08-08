Направления закрытого в Рязани института культуры появились в РГУ.

В Рязанском госуниверситете имени Сергея Есенина появилось 7 новых направлений подготовки. Они созданы после закрытия в регионе института культуры, который был единственным вузом такой специализации в регионе.

Упомянутые направления подготовки перечислили на официальных страницах губернатора в соцсетях:

- музеология и охрана объектов культурного и природного наследия;

- документоведение и архивоведение;

- народная художественная культура;

- социально-культурная деятельность;

- режиссура театрализованных представлений и праздников;

- библиотечно-информационная деятельность;

- дизайн.

Первый набор студентов объявят в 2021 году.

Напомним, МГИК ликвидировал филиал в Рязани в 2019-м, несмотря на возмущение общественности, в том числе студентов, преподавателей и выпускников. В качестве причины головной вуз использовал ничем не подтвержденную аварийность здания.

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