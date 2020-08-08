В Рязанской области увеличилось число жертв пандемии коронавируса

В Рязанской области появилась информация о двух погибших и еще 28 зараженных коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 августа появилась информация еще о двух жертвах пандемии в Рязанской области. Число людей, причиной смерти которых признали коронавирусную инфекцию, достигло 34.

Опергруппа при региональном правительстве сообщает, что за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 29 человек. Еще 28 сдали первые положительные тесты. Теперь их анализы находятся на повторной проверке минздрава.

Совокупно в Рязанской области с начала пандемии известно о 6546 случаях заражения коронавирусом.