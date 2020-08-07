В Ряжском районе начали строить элеватор за 2,3 млрд рублей

В июне 2021 года в Ряжском районе заработает новый элеватор, сообщает региональный минсельхоз. Стоимость инвестиционного проекта - более 2,2 млрд рублей, а производственная мощность составит 150 тысяч тонн единовременного хранения зерна.

Как отмечают чиновники, возведение современного высокомеханизированного зернохранилища создаст около 100 новых рабочих мест. У местных жителей появится возможность трудиться и получать конкурентную заработную плату на родной земле.

Отметим, что 7 августа прошла символическая закладка первого камня в фундамент элеватора. Построит объект инвестор – группа компаний «Агропромкомплектация».

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