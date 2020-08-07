РГУ прошел аккредитацию на семь специальностей закрытого «кулька».
Семь профессий, которые раньше существовали только в Рязанском филиале института культуры, теперь можно получить в РГУ имени С.А. Есенина. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Университет прошел аккредитацию по следующим специальностям «кулька»:
- музеология и охрана объектов культурного и природного наследия;
- документоведение и архивоведение;
- народная художественная культура;
- социально-культурная деятельность;
- режиссура театрализованных представлений и праздников;
- библиотечно-информационная деятельность;
- дизайн.
Набор студентов на эти программы объявят лишь в 2021 году, на очную и заочную форму обучения. Университет планирует набрать не менее 150 человек.
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