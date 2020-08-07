РГУ прошел аккредитацию на семь специальностей закрытого «кулька».

Семь профессий, которые раньше существовали только в Рязанском филиале института культуры, теперь можно получить в РГУ имени С.А. Есенина. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Университет прошел аккредитацию по следующим специальностям «кулька»:

- музеология и охрана объектов культурного и природного наследия;

- документоведение и архивоведение;

- народная художественная культура;

- социально-культурная деятельность;

- режиссура театрализованных представлений и праздников;

- библиотечно-информационная деятельность;

- дизайн.

Набор студентов на эти программы объявят лишь в 2021 году, на очную и заочную форму обучения. Университет планирует набрать не менее 150 человек.

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