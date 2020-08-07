На карте коронавируса в Рязанской области появились четыре населенных пункта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 августа опергруппа при правительстве Рязанской области представила очередную порцию данных о распространении коронавируса. Из 29 положительных тестов за минувшие сутки 15 взяты в Рязани.

Сообщается о первых случаях заражения в четырех населенных пунктах: Никольское (Рязанский район), Дмитриево (Касимовский район), Вакино (Рыбновский район), Родники (Чучковский район).

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 6 августа:

Рязань - 3338 случаев заражения с начала пандемии (+15);

Рязанский район – 296 (+1) (Никольское – 1 (+1));

Рыбное – 173 (+1);

Сасово – 143 (+4);

Клепиковский район – 120 (+1) (Криуша – 21 (+1));

Касимовский район – 111 (+1) (Дмитриево – 1 (+1));

Рыбновский район – 96 (+1) (Вакино – 1 (+1));

Пронский район – 46 (+1) (Маклаково – 6 (+1));

Захаровский район – 40 (+2) (Федоровское – 4 (+2));

Чучковский район – 30 (+1) (Родники – 1 (+1));

Захарово – 21 (+1).