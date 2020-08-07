Как на Аляске: стало известно, как в Рязани получить квадратный номер на автомобиль. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Стало известно, как в Рязани можно получить квадратные номера на автомобили. Напомним, 4 августа вступил в силу ГОСТ Р 50577-2018, который официально ввел номера для транспортных средств с нестандартным местом крепления. Это касается американских машин и японских праворульных.

Чтобы получить квадратный номер, владельцу автомобиля нужно обратиться в любую лицензированную организацию (можно посмотреть на сайте гибдд.рф - Ред.). Однако в Рязани ни у одной компании нет станков для изготовления квадратных номеров, поэтому все делается под заказ в Москве.

В Рязани можно только заказать, и в течение нескольких дней номер привезут из столицы. Несмотря на то, что стоимость изготовления номерного знака не должна превышать 2 тысяч рублей (это предельный уровень тарифа, установленный приказом ФАС №448/19),

рязанцам «квадрат» обойдется порядка 3,5 тысячи рублей. Как объяснили «Комсомолке» в одной из организаций, все дело в том, что вместе с квадратным номером будет изготовлен и обычный номер. Вот за комплект и придется переплатить.

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