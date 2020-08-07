Полуторогодовалого ребенка срочно доставили вертолетом в Рязань

Еще одного больного ребенка доставили в Рязань на вертолете.

Полуторогодовалого ребенка, который отравился токсическим веществом, вертолетом санавиации срочно доставили из Касимова в Рязань.

— Изначально ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в касимовскую больницу. Там ему оказали квалифицированную медицинскую помощь, но у него нарастала дыхательная недостаточность, — рассказывает начальник травмцентра 1 уровня Андрей Карпунин. — Прилет реаниматолога Центра медицины катастроф позволил своевременно перевести пациента на искусственную вентиляцию легких и подготовить к медицинской эвакуации по воздуху. В ближайшие часы после происшествия ребенок уже был в Рязани. Это первый случай в Рязанской области, когда специалисты в полете проводили весь комплекс интенсивной терапии. На борту мальчик дышал с помощью аппарата ИВЛ.

В настоящее время ребенок находится в реанимации детской ОКБ. Его состояние оценивается как тяжелое.

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