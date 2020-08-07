Площадь Ленина в Рязани продолжат реконструировать в 2021 году

Губернатор Николай Любимов анонсировал реконструкцию и благоустройство нескольких значимых объектов областного центра. По словам главы региона, в 2021 году работы затронут:

- площадь Ленина;

- Торговые ряды;

- Торговый городок;

- набережную реки Трубеж;

- сквер в Кремле.

Кроме того, Любимов поручил зампреду Евгению Беленецкому повысить темпы работ в жилищном строительстве и исполнения планов программы по расселению аварийного жилья.

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