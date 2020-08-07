Дмитрий Медведев обсудил с молодыми кандидатами вопросы, волнующие избирателей

Фото: РОО "Единая Россия".

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал ценными предложения молодых кандидатов, которые представят партию на разного уровня выборах в регионах страны. Встреча с участниками кадрового проекта «ПолитСтартап», посвященная предстоящему Единому дню голосования, прошла 5 августа под открытым небом в парке и с соблюдением дистанции.

Многие из озвученных идей обусловлены запросом времени. Например, было предложено создать на базе «Единой России» проект по массовому развитию у детей цифровых навыков: дети должны с раннего возраста заниматься технологиями, чтобы в итоге часть из них стала специалистами высокого уровня.

«Нам нужно помочь государству создать что-то подобное в масштабах страны. Это было бы очень ценно, с привлечением того же самого Агентства стратегических инициатив, лучших образцов технопарков типа «Сколково», казанского «Иннополиса» и других — так, чтобы практически в любом населенном пункте этим можно было заниматься», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В заключение встречи лидер «Единой России» посоветовал молодым политикам чаще практиковать живое общение с людьми.

«По возможности, если вы хотите добиться политических успехов, вы живое общение с людьми практикуйте как можно чаще. Естественно, в дозволенных сегодня рамках», — сказал Дмитрий Медведев.

Рязанский участник кадрового проекта «ПолитСтартап», индивидуальный предприниматель Юрий Кучаев уверен, что основной способ узнать и почувствовать, что волнует жителей, их семьи — личное общение, встречи во дворах, коллективах.

«Мы уже провели немало встреч. Есть ряд актуальных проблем, которые необходимо помогать решать жителям моего района, округа, — рассказал Юрий Кучаев. — В микрорайоне Кальное это нехватка мест в школе и детских садах. Волнует людей и закрытый филиал детской поликлиники».

Он уточнил, что строительство школы уже запланировано, но необходимо решить ряд вопросов, чтобы ускорить ее строительство.

Жители говорят об экологических проблемах, болевыми точками являются состояние дорог и благоустройство округа.

«Буду способствовать решению этих проблем, потому что я сам живу в своем округе и мне небезразлично, где будет учиться моя дочка, каким воздухом она будет дышать, какую воду пить, на каких площадках играть с друзьями», — отметил Юрий Кучаев.

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