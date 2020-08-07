Последние новости по коронавирусу в Рязани: ожидается увеличение количества заболевших коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

7 августа в Рязани и области выявили еще 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает опергруппа. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 6489 человек.

Еще 29 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей – 6518 человек.

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